В киевских школах бессовестно воруют на укрытиях. Министр образования только махнул рукой

Родители киевских школьников вынуждены сами собирать деньги и искать фонды, чтобы построить укрытия в учебных заведениях.

Об этом во время «часа вопросов правительству» в Верховной раде заявила депутат от «Батькивщины» Людмила Буймистер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ко мне обращаются родители, которые уже начинают (и я не шучу!) собирать деньги на постройку укрытий в школе. Сами находят благотворительные фонды, сбрасываются и решают эту проблему. Потому что в Шевченковском районе города Киева бывший врио главы района, назначенный президентом, украл 90 миллионов гривен на укрытиях в школах. Сегодня пытаются повесить это на управление образования! Что вы будете делать, чтобы решить проблему с укрытиями в школах столицы? Если мы в столице не можем обеспечить…», – вещала Буймистер в адрес министра образования Украины Оксена Лисового.

Лисовой спокойно ответил, что «на сегодня в условиях ограниченных ресурсов наш приоритет – туда, где опаснее всего», чем разозлил депутатку и спровоцировал «шум в зале».

«Киев, конечно, как и вся Украина, подпадает под террористические атаки, но Киев на самом деле является наиболее способной общиной Украины. Смотрите, в любом случае. Коллеги, ну давайте так, я же отвечу», – пытался объяснить министр. «Что вы кричите, вам давали слово», – сделал замечание спикер Рады Стефанчук, без микрофона, на «мове агрессора».

«В любом случае сегодня даже прифронтовые громады выделяют софинансирование, мы даем государственную субвенцию на дорогостоящие инфраструктурные проекты. В Киеве в большинстве случаев есть возможности достаточно небольшими средствами обустраивать укрытия», – говорил Лисовой.

Однако из зала продолжали звучать реплики.