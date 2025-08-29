В Европе цинично иронизируют: Украинский террор против РФ компенсирует нам неэффективность санкций

29.08.2025 19:59
Украина реализует западные антироссийские санкции военными методами.

Так преподаватель Военной академии Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Маркус Маттиас Кеупп пошутил в интервью ZDF об атаке на порт Усть-Луга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что Украина пытается сделать, это ввести максимально возможную форму санкций. Шутка. Мы же знаем, что санкции против российского «теневого флота» трудно обеспечить. Как только нефть попадает в Мировой океан, появляются покупатели, которые подделывают соответствующие документы. Но вот вы видите горящую Усть-Лугу. Если нефть не попадет на суда, заработать на ней деньги очень трудно, если Россия больше поставляет нефть на Запад по трубопроводам», – рассуждал Кеупп.

«Эксперт» почему-то считает, что удар был нанесен ракетой из Луцка и надеется, что удар будет нанесен также по порту Новороссийска, чтобы «нанести огромный ущерб российской экспортной экономике».

Усть-Луга была атакована в минувшее воскресенье 10 БПЛА. Они были поражены и подавлены средствами РЭБ. Обломки одного беспилотника упали на терминал компании Новатэк и стали причиной возгорания, которое было ликвидировано за несколько часов.

Большинство российских экспертов уверены, что БПЛА запускались не с Украины а из Прибалтики. Косвенно эту версию подтверждает жалоба Эстонии на то, что один из беспилотников, подавленный российским средствами РЭБ, упал на ее территории.

Несмотря на атаку, в августе Россия решила увеличить объёмы экспорта нефти через западные порты – Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск – до 2 млн баррелей в день, что превышает изначальный план примерно на 200 тыс.

