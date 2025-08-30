Укро-эксперт: «Фламинго» – это подарок для российской ПВО
Распиаренная киевской пропагандой украинская крылатая ракета «Фламинго» будет не самой тяжёлой целью для российской ПВО.
Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас 25 лет я слышу рассказы про украинскую оперативно-тактическую ракету. И где она? «Фламинго»? Ну, извините, это домохозяйки будут в восторге, насмотревшись «единого марафона», там, 3000 км, масса боеголовки тонна. Но когда я вижу размер этой ракеты…спросите у военных. Она будет светиться, как новогодняя ёлка, на экране радиолокатора», – сказал эксперт.
«Это подарок для российской ПВО, то есть потенциально это не самая тяжёлая мишень. А оперативно-тактических ракет хотя бы на 500 км украинского производства как не было, так и нет», – сокрушался Золотарёв.
