Украинский диктатор: Нас заставили отдать Крым и часть Донбасса

Игорь Шкапа.  
18.08.2025 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 384
 
Украинский диктатор Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где, пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Как ожидается, американский лидер попробует уговорить Зеленского вывести войска из остающейся по контролем киевского режима части ДНР, что якобы стало условием России для начала мирного процесса.

Сам Зеленский опубликовал пост, в котором дежурно благодарит Трампа за приглашение, отметив, что хочет «быстро и надежно закончить эту войну».

«Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы «безопасные гарантии» в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков», – заявил Зеленский.

Из слов Зеленского следует, что европейские лидеры во встрече с Трампом участвовать не будут. Диктатор сообщил, что будет с ними встречаться на следующий день.

Financial Times пишет, что Зеленский якобы готов на компромисс и согласен подписать мирное соглашение без вывода войск из Донбасса. Правда, в чем здесь компромисс  со стороны Украины, сказать сложно – ВС РФ владеют инициативой и продолжают пусть и медленно, но наступать практически по всей линии фронта.

Таким образом за компромисс пытаются выдать явное стремление дать передышку киевскому режиму.

