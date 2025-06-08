Украинские мосты через Днепр можно не бомбить, а утопить – эксперт

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Помимо мостов через Днепр, на Украине есть множество других знаковых целей, которые будет легче разрушить ракетными ударами, считает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Об этом он сказал на Соловьевских чтениях в Ливадии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен, что мосты – идеальная цель, но я процитирую немцев, которые когда-то обсуждали, сколько нужно воткнуть Таурусов в Крымский мост. Выяснилось, что у них всех Таурусов ровно на два успешных попадания по мосту, серьезному. Они говорили, что нужно не меньше 60 ракет, чтобы обрушить один пролет. У них на данный момент 150. Бить по мостам ракетами без тяжелого снаряжения специального очень сложно. За три года мы видим, что единственный был мост разрушен – мост через Затоку. Надо понимать, что Украина тоже ко всему этому уже давным-давно подготовилась. Люди сидят не дураки. Мне недавно передали документы со спутника, как сегодня выглядит любая украинская электростанция. Фактически уже крепость, любой трансформатор уже защищен. Если раньше был мешками защищен, то теперь это целые бетонные сооружения», – отметил он.