Украинские дроны вновь остановили работу российских аэропортов и атаковали химзавод

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Минувшей ночью беспилотники киевского режима предприняли массированную атаку по тыловым регионам РФ.

По данным МО РФ, «уничтожено и перехвачено» 105 аппаратов самолетного типа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Главы районов оперативно докладывают обстановку. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна, без пострадавших. В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», – сообщил губернатор Краснодарского края.

По его словам, вокзал некоторое время был без электроснабжения, которое уже восстановлено.

«Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет», – утверждает глава региона.

В очередной раз прекращалась работа ряда российских аэропортов. Так, план «Ковер» вводился в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Тамбова.

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, регион атаковали 37 дронов.

«Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет», – написал он.

А вот мэр Невинномысска на Ставропольщине Михаил Миненков призвал всех «убрать панику и не распространять слухи».

«37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе! Спасибо нашим ребятам! Военным! Настоятельно прошу не публиковать и не отправлять друг другу фото и видео сегодняшней ночи!», – призвал Миненков.

Впрочем, несмотря на призывы, кадры пожара в промзоне городе появились в сети. С украинской стороны заявляется, что атаке подверглось предприятие «Невинномысский Азот» – крупный производитель азотных удобрений и аммиака.