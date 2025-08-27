Украина больше не скрывает: Мы шантажируем Венгрию
В Киеве уже открыто говорят, что ударами по нефтепроводу «Дружба» пытаются заставить Будапешт изменить свою политику и отказаться от экономического сотрудничества с Россией.
Это признали участники эфире на канале проекта «Европейская правда» (дочерний портал антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда»).
Так, ведущий Юрий Панченко со старта прямо заявил, что «Украина начала шантажировать Орбана» ударом по нефтепроводу.
Кроме того, участники эфира обратили внимание на заявление по этому поводу украиснкого диктатора Владимира Зеленского, который фактически признал удары, подчеркнувшего, что теперь от Венгрии зависит, будет ли функционировать нефтепровод.
«Могу с гордостью сказать, что Европейская правда стала первым изданием, которое об этом написало. То есть мы еще до этих признаний со стороны Зеленского объяснили, что эти удары являются частью, можно говорить, шантажа, но я не люблю это слово, я бы сказал, частью стратегии влияния на венгерского лидера, чтобы он одумался и перестал вредить самому себе», – в свою очередь заявил редактор портала Сергей Сидоренко.
