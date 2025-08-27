Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве уже открыто говорят, что ударами по нефтепроводу «Дружба» пытаются заставить Будапешт изменить свою политику и отказаться от экономического сотрудничества с Россией.

Это признали участники эфире на канале проекта «Европейская правда» (дочерний портал антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда»).

Так, ведущий Юрий Панченко со старта прямо заявил, что «Украина начала шантажировать Орбана» ударом по нефтепроводу.

Кроме того, участники эфира обратили внимание на заявление по этому поводу украиснкого диктатора Владимира Зеленского, который фактически признал удары, подчеркнувшего, что теперь от Венгрии зависит, будет ли функционировать нефтепровод.