Трамп позвонил Лукашенко, потому что тот победитель Беломайдана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко перед саммитом на Аляске, потому что в ситуации внутриамериканской неопределенности он тяготеет к политикам, крепко удерживающим власть.

Об этом политолог Семен Уралов заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Потому что политик авторитетный. Это самое главное. Не исключено, что потом еще будет связываться с Ким Чен Ыном, товарищем Кимом. Потому что по большому счету Трамп находится в ловушке. Мы сейчас политический расклад даем. Его же только половина страны обожает. А вторая половина его ненавидит. Мы видели, какая была истерика. Президенты Путин, Лукашенко и другие – это президенты, избранные по другому принципу. Это выборы как присяга, легитимизация поддержки большинством населения. Они называют это «тираны и диктаторы». Я бы предложил обозначать это как «авторитетные политики», – сказал Уралов.

Он противопоставил Лукашенко европейских политиков, которых назвал «корпоративными серыми мышами, которыми легко управлять».

«По большому счету, мы видим, что на планете авторитетных политиков осталось ничтожно мало. И поэтому Трампу как человеку, который позиционирует себя как историческая личность, важно примыкать к политикам, которые строят свое позиционирование через авторитет. А это Александр Лукашенко. Тем более, что он победитель. А американцы циничны, победителей не судят, и им в данном случае лучше присоединиться к победителям. Другой вопрос, нужно ли это белорусской стороне», – отметил Уралов.

Согласно сообщению пресс-службы белорусского президента, Трамп принял приглашение Александра Лукашенко посетить Минск.