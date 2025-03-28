США превращают нас в колонию. Нашим детям будет не за что жить – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 14:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Экономика


Соглашение о доступе США к природным ресурсам Украины – это кабала, которая превращает страну в сырьевой придаток Америки.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила скандальная львовская националистка, депутат Верховной рады София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение о доступе США к природным ресурсам Украины – это кабала, которая превращает страну...

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«Этот проект соглашения, который мы имеем, он не то, что невыгоден для Украины, это просто кабала для Украины, для всех последующих поколений, это обирание Украины, когда она находится в самой тяжелой ситуации, и это, по сути, рейдерский захват всех украинских ресурсов.

Здесь речь не идет о редкоземельных металлах, здесь речь идет об абсолютно всех украинских ресурсах, и если власть на это будет готова согласиться, то это значит, что это точно не украинская власть. Или на них такие папки компромата, что они готовы согласиться на все. Именно поэтому мне кажется, что парламент должен восстанавливать свою субъектность сейчас, мы должны более активно, чем когда-либо, требовать этих деталей спрашивать всех министров, вызывать их, контролировать эти процессы.

Потому что на кону не соглашение по безопасности, там о безопасности нет ни слова. Наши дети не будут иметь вообще за что жить, а Украина будет колонией Америки, причем мы не знаем, какой именно Америки – или той, которая будет дружить с Московской федерацией, или той, которая будет дружить в другую сторону», – заявила Федына.

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