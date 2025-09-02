Снайпер ВСУ: Будет приказ – оставим Донбасс без боя

Вадим Москаленко.  
02.09.2025 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 568
 
Среди военных нарастает возмущение по поводу известия о том, что в Верховной раде подготовлен законопроект об ужесточении наказания для ВСУшников за непослушание.

Если у политиков в Киеве есть опасения, что ВСУ не выполнят приказ в случае «договорняка» по Донбассу – это напрасно. Скорее, готовятся репрессии против военных, которые из-за нехватки личного состава оставляют позиции под натиском ВС РФ.


Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не совсем понимаю, для чего эта инициатива, может быть, чего-то боятся власть имущие в контексте неповиновения армии? В контексте всех переговорных процессов, возможных компромиссов и договорённостей. Боятся армии, выходит?» – спросила ведущая Лана Шевчук.

«Не могу ответить. Считаю, что, даже если вдруг поступит приказ покинуть без боя Донецкую область, силы обороны выполнят этот приказ. Что будет дальше в Киеве под администрацией президента – это второй вопрос. Но я почему-то внутренне убеждён, что приказ, если будет такая договорённость, армия выполнит. Поэтому для чего это всё? Это какое-то непонимание структуры армии, непонимание, что происходит.

Нардепы не понимают, что на бумаге может числиться рота в штате, а на самом деле, они все в госпитале. И в роте 8-9 бойцов, которые могут выйти. Но даётся задание на роту, на 80-120 человек. И не могут 10 человек сдержать противника, когда их должно быть 100, это невозможно. И пацаны отойдут рано или поздно. И что дальше? Посадят их? Хорошо, кто следующий зайдёт на эту позицию?» – возмущался в ответ «Дед».

