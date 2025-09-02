Среди военных нарастает возмущение по поводу известия о том, что в Верховной раде подготовлен законопроект об ужесточении наказания для ВСУшников за непослушание.

Если у политиков в Киеве есть опасения, что ВСУ не выполнят приказ в случае «договорняка» по Донбассу – это напрасно. Скорее, готовятся репрессии против военных, которые из-за нехватки личного состава оставляют позиции под натиском ВС РФ.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не совсем понимаю, для чего эта инициатива, может быть, чего-то боятся власть имущие в контексте неповиновения армии? В контексте всех переговорных процессов, возможных компромиссов и договорённостей. Боятся армии, выходит?» – спросила ведущая Лана Шевчук.