«Сил для обороны уже нет» – украинский эксперт боится попрощаться с Одессой
Наступление российской армии ускоряется – и может завершиться отрезанием Украины от черноморского побережья.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наступление будет ускоряться и на севере, и на юге. В первую очередь, на севере, и во вторую очередь – на юге. Их главная задача – это взять крупные центры украинские под контроль на севере и отрезать Украину от Черного моря. Чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь», – сказал Дудкин.
Он подчеркнул, что останавливать российскую армию будет нечем.
«В этой связи Украине очень несладко придется. Потому как, какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов. Не просто «мяса», как их видят на Банковой, а нет военных специалистов.
И хотя у нас говорят, что не отдадим Одессу, но ведь через неё и в самом деле идут поставки оружия из Румынии и других стран», – добавил он.
