«Сил для обороны уже нет» – украинский эксперт боится попрощаться с Одессой

Наступление российской армии ускоряется – и может завершиться отрезанием Украины от черноморского побережья.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наступление будет ускоряться и на севере, и на юге. В первую очередь, на севере, и во вторую очередь – на юге. Их главная задача – это взять крупные центры украинские под контроль на севере и отрезать Украину от Черного моря. Чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь», – сказал Дудкин.

Он подчеркнул, что останавливать российскую армию будет нечем.

«В этой связи Украине очень несладко придется. Потому как, какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов. Не просто «мяса», как их видят на Банковой, а нет военных специалистов.

И хотя у нас говорят, что не отдадим Одессу, но ведь через неё и в самом деле идут поставки оружия из Румынии и других стран», – добавил он.