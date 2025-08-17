«Сил для обороны уже нет» – украинский эксперт боится попрощаться с Одессой

Вадим Москаленко.  
17.08.2025 19:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 697
 
Наступление российской армии ускоряется – и может завершиться отрезанием Украины от черноморского побережья.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наступление будет ускоряться и на севере, и на юге. В первую очередь, на севере, и во вторую очередь – на юге. Их главная задача – это взять крупные центры украинские под контроль на севере и отрезать Украину от Черного моря. Чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь», – сказал Дудкин.

Он подчеркнул, что останавливать российскую армию будет нечем.

«В этой связи Украине очень несладко придется. Потому как, какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов. Не просто «мяса», как их видят на Банковой, а нет военных специалистов.

И хотя у нас говорят, что не отдадим Одессу, но ведь через неё и в самом деле идут поставки оружия из Румынии и других стран», – добавил он.

