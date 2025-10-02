Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процент попадания российских баллистических ракет в цель резко вырос. Как сообщает британская газета Financial Times, это cвязано с модернизацией, которая позволяет ракетам более эффективно обходить системы ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание отмечает, что «Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее прорывать защиту американских комплексов «Пэтриот».

По словам источников газеты, речь идет о модернизации комплекса «Искандер» и запускаемых в самолетов ракет «Кинжал».

«Теперь ракеты сначала движутся по типичной траектории, а затем резко меняют курс и заходят в крутое пике или выполняют маневры, которые «дезориентируют и избегают» перехвата со стороны «Пэтриот», – говорится в статье.

Один из украинских чиновников жалуется британцам: «Это изменение игры в пользу России».

«Отмечается, что в июле украинским силам удавалось перехватывать 37% баллистических ракет, но в сентябре этот показатель упал до 6%, несмотря на меньшее количество запусков, согласно открытым данным Воздушных сил Украины, собранным лондонским Центром информационной устойчивости», – приводит статистику FT.

Со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, указывается, что в минувшую среду все четыре ракеты «Искандер-М», обошли ПВО и попали в цели.

Представители Украины рассказали изданию, что по меньшей мере четыре предприятия по производству дронов в киевском регионе получили серьезные повреждения за последние месяцы, в том числе завод по производству турецких «Байрактаров».

«По словам двух официальных лиц, знакомых с инцидентом, две ракеты во время того удара, вероятно, были нацелены на офисы компании, которая проектировала и производила компоненты для беспилотников», – пишет газета.

Украинские чиновники жалуются, что «Пэтриот» – единственная на вооружении ВСУ система, способная сбивать баллистические ракеты. При этом они говорят, что Россия усовершенствовала и крылатые ракеты, что тоже сделало их более сложной целью.

Оценку снижения эффективности украинской ПВО подтверждает и отчет генерального инспектора разведки Пентагона.

«ВСУ испытывали трудности с эффективным использованием систем «Пэтриот» против баллистических ракет России из-за последних тактических усовершенствований со стороны Москвы, включая маневры и изменение траектории», – говорится в документе.

В качестве примера приводится удары 28 июня, когда из запущенных ВС РФ семи ракет Украина смогла сбить лишь одну, и 9 июля – из 13 ракет сбито 7.

При этом американцы тоже усовершенствуют свои ракеты-перехватчики, но один из чиновников сказал FT, что «обновления часто отстают от быстро меняющейся тактики Москвы».

Фабиан Хоффман, исследователь ракет из Университета Осло, говорит, что специалисты, подготовленные для работы с системами «Пэтриот», тоже «становятся целью российских атак».

Признаются и потери систем ПВО.

«Ранее системы «Пэтриот» защищали другие ПВО, такие как европейские комплексы Iris-T и системы средней дальности. Сейчас, когда часть из них повреждена или передислоцирована, в некоторых случаях «Пэтриоты» вынуждены сами себя прикрывать во время противодействия российским ракетам «Пэтриот», – сообщил изданию осведомленный источник.