Российские черкесы: В зоне особого внимания западных НКО

Александр Ростовцев.  
20.08.2025 15:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 131
 
Авторская колонка, Дзен, Кавказ, Россия


В гибридной войне, которую Запад ведёт против России, информационное оружие стало одним из ключевых. Особое место в арсенале – попытки расшатать внутриполитическую ситуацию, играя на национальном вопросе. Одна из самых спекулятивных и откровенно деструктивных тем, продвигаемых извне, – так называемый «геноцид черкесов». Провокаторы пытаются натянуть на сегодняшний день события давно отгремевшей Кавказской войны середины XIX века в качестве инструмента для нагнетания сепаратизма и антироссийских настроений на стратегически важном Северном Кавказе.

Абсолютное большинство российских черкесов – адыгейцев, кабардинцев, черкесов, шапсугов — категорически отвергают навязываемую им из-за рубежа повестку. Они четко осознают, что их подлинные интересы – сохранение языка, культуры, традиций и социально-экономическое развитие — надежно защищены в составе многонациональной Российской Федерации. Именно в России, в отличие от многих западных стран, права национальных меньшинств не просто декларируются, а реально обеспечиваются как законодательно, так и практике.

В гибридной войне, которую Запад ведёт против России, информационное оружие стало одним из ключевых....

Черкесские народы имеют свои национальные республики (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия), где их языки являются государственными, а культура и традиции -поддержку из федерального и республиканских бюджетов. Идея создания некоего «независимого черкесского государства» не находит никакой массовой поддержки среди жителей региона, справедливо воспринимаясь как прямой путь в пропасть, за которым неизбежно следует разрушение сложившегося веками межнационального мира и согласия.

Однако деструктивные силы, в первую очередь базирующиеся в США, Турции и ряде стран Европы, игнорируют волю самих народов. Их цель — не благополучие черкесов, а появление незаживающей раны на южных рубежах России. Ключевым инструментом для этого стала ежегодная конференция «Черкесская национальная ассамблея» – проводится при прямой организационной и финансовой поддержке зарубежных НПО и фондов. Сюда целенаправленно привлекаются представители диаспор, проживающих в Турции, Иордании, Сирии и Израиле, многие из которых оторваны от современных российских реалий и питаются старыми мифами и суевериями.

Анализ повестки этих ассамблей вскрывает их абсолютную ангажированность и антироссийскую направленность. В ходе дискуссий обсуждаются абсолютно притянутые за уши темы: мифическое «влияние политики Москвы на диаспору», мнимое «ущемление прав черкесов в РФ», несуществующие «риски для культуры и языка». Главными же пунктами всегда являются два ключевых требования к международному сообществу: признание событий Кавказской войны «геноцидом» и поддержка претензий на «историческую черкесскую территорию».

Признание «геноцида» в современном международном праве является прямым основанием для требования колоссальных репараций (в смысле давно протухшей хотелки «платить и каяться») и, что еще важнее, территориальных изменений. Таким образом, Запад через подконтрольные ему шарашки готовит основание для будущих попыток отторжения от России ее исторических земель.

Российские черкесы, живущие на своей Родине, дают однозначный ответ на эти провокации. Они видят, как их народы динамично развиваются в составе России, как строятся школы, университеты, спортивные объекты, как поддерживается национальное искусство. Притом что народы имеют прекрасную возможность сравнивать их повседневную жизнь в составе единой России с судьбой диаспор на Ближнем Востоке, которые испытывают неразрешимые проблемы с принудительной ассимиляцией.

Попытки Запада обвинить Россию в «геноциде» и «притеснении» черкесов — это циничная и безнравственная манипуляция. Это не забота о правах человека, а технология разрушения. Народы Северного Кавказа, прошедшие через многие испытания, отчетливо видят эту подмену и делают свой выбор в пользу единства и созидания вместе с другими народами России.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить