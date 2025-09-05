Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За три с половиной года у России появилась возможность уничтожить европейские армии без применения крупных наземных сил.

Об этом в эфире телеканала «LCI» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия имеет и строит системы вооружений, которые могут достичь целей в Европе за считанные минуты. Продолжительность полёта – до пяти минут. Русским для этого не нужны десять тысяч танков, но им нужно какое-то количество ракет средней дальности. И то, что они у них есть, продемонстрировали с помощью «Орешника». Я уже и не говорю о межконтинентальных баллистических ракетах. И Россия продолжает наращивать эти возможности», – сказал Рейснер.