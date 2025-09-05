России вовсе не нужны 10 тысяч танков для поражения Европы – австрийский полковник

Максим Столяров.  
05.09.2025 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1115
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За три с половиной года у России появилась возможность уничтожить европейские армии без применения крупных наземных сил.

Об этом в эфире телеканала «LCI» заявил полковник австрийской федеральной армии Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За три с половиной года у России появилась возможность уничтожить европейские армии без применения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия имеет и строит системы вооружений, которые могут достичь целей в Европе за считанные минуты. Продолжительность полёта – до пяти минут. Русским для этого не нужны десять тысяч танков, но им нужно какое-то количество ракет средней дальности.

И то, что они у них есть, продемонстрировали с помощью «Орешника». Я уже и не говорю о межконтинентальных баллистических ракетах. И Россия продолжает наращивать эти возможности», – сказал Рейснер.

«Но Россия делает это не одна, у неё есть поддержка. На недавней конференции в Китае мы увидели, как с одной стороны Индия, а с другой стороны, Китай.

Это даёт возможность России продолжать эти усилия по модернизации в ущерб Европе, в соответствии со своим стратегическим планом», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить