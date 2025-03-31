Разговоры о скором перемирии негативно влияют на солдат на передовой – нацист Билецкий
Слухи о перемирии и встречи переговорных групп России, США и Украины негативно влияют на отношение солдат к службе.
Об этом в эфире «Армия TV» заявил командир сформированного из нацистов полка «Азов» (запрещён и признан террористическим в РФ) 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Билецкого, фронтовики все чаще думают не о войне, а строят планы на мирную жизнь.
«Нормальный человек хочет мира. Даже воины, все крайне уставшие, безусловно, и так далее, поэтому человек надеется на лучшее. Мира – это не значит, что мы готовы и согласны отдавать территории и тому подобные вещи. Но мира хотят все. Соответственно, мое убеждение, что они негативно влияют на солдат, на офицеров и так далее.
Люди думают периодически, то есть на полном серьезе говорят: «Вот в ближайшее же время, я там что-то планирую» и так далее. То есть, человек не сосредоточен, как полгода назад, исключительно туннельно, в прямом смысле слова, на войне, на исполнении обязанностей и так далее», – рассуждал он.
«Повлияет ли это качественно на его работу? Повлияет, тысячу процентов. Потому что, когда ты расфокусирован и так далее, – негативно. Тут же Украина – один из многих акторов, то есть кроме Украины есть Америка, есть Россия, и даже если бы информационную тишину включали в этом плане, оно будет течь оттуда, но влияет негативно – мое убеждение», – заключил нацист.
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