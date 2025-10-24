Путин разрушит НАТО, не прибегая к штурму Берлина – американский эксперт

Россия не оставит без внимания ведущуюся против неё экономическую войну.

Об этом на канале «Франция 24» заявила старший научный сотрудник в Вашингтонском институте Анна Борщевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что мы сейчас в большей безопасности, чем вчера, потому что теперь против энергетического сектора России введено больше санкций. Так что вопросы о фундаментальной европейской безопасности должны нас очень волновать, потому что они все еще актуальны», – сказала Борщевская.

«И особенно – с НАТО. То, что Россия делает сейчас с этими беспилотниками, которые залетели в воздушное пространство Польши – она нормализует такие нарушения.

И если не будет адекватного ответа, это постепенно подорвет доверие к НАТО, жизненно важному западному институту. И это часть плана Путина.

Другими словами, вы не увидите, как российские войска штурмуют Берлин. Вместо этого вы увидите такие многоплановые атаки, которые нормализуют подрыв доверия к этим институтам», – рассуждала она.