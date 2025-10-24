Путин разрушит НАТО, не прибегая к штурму Берлина – американский эксперт

Максим Столяров.  
24.10.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 495
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Россия не оставит без внимания ведущуюся против неё экономическую войну.

Об этом на канале «Франция 24» заявила старший научный сотрудник в Вашингтонском институте Анна Борщевская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что мы сейчас в большей безопасности, чем вчера, потому что теперь против энергетического сектора России введено больше санкций. Так что вопросы о фундаментальной европейской безопасности должны нас очень волновать, потому что они все еще актуальны», – сказала Борщевская.

«И особенно – с НАТО. То, что Россия делает сейчас с этими беспилотниками, которые залетели в воздушное пространство Польши – она нормализует такие нарушения.

И если не будет адекватного ответа, это постепенно подорвет доверие к НАТО, жизненно важному западному институту. И это часть плана Путина.

Другими словами, вы не увидите, как российские войска штурмуют Берлин. Вместо этого вы увидите такие многоплановые атаки, которые нормализуют подрыв доверия к этим институтам», – рассуждала она.

