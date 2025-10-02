Путин намекнул Трампу, что Индия и Китай – это ему не европейские бараны
США всем запрещают покупать российские энергоресурсы, что совершенно не мешает американцам приобретать у России уран. И есть масса стран, которые готовы проглотить это унижение, но они, в основном, в Европе.
Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Откажется Индия от наших энергоносителей – некоторые говорят, понесёт ущерб до 10 млрд. долл. А если не откажется – будут санкции в виде высоких пошлин, и тоже будет ущерб. Какой? А такой же. А зачем тогда отказываться?
Если нести ещё и огромные внутриполитические издержки. Потому что народ такой страны, как Индия, внимательным образом будет смотреть за принимаемыми решениями. И никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было», – сказал Путин.
При этом он отметил, что закупаемый американцами у России уран, как энергетическое топливо, ничем не отличается от нефти, газа, топочного мазута или угля.
«Это тоже энергоноситель, который даёт электрический ток. И США у нас уран покупают. Вы спросили: почему США сами покупают, а другим покупать наши энергоносители стараются запретить. Ответ простой. То, что дозволено Юпитеру, не позволено быку. Но ни Китай, ни Индия быками быть не хотят!
Есть такие политические деятели, прежде всего, в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном, не будем показывать пальцем. Но это уж точно не про Китай, Индию и не про другие крупные, да и небольшие государства. Не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», – подчеркнул президент.
