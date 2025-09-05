Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если предлагаемые Европой войска на Украине не смогут стрелять в русских, то такой контингент и даром не нужен. Лучше пусть дадут денег.

Об этом говорили участники эфира пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я надеюсь, европейцы набросают, чего сейчас обещают, но верить в то, что здесь будут какие-то многонациональные силы? Может и будут, но это Ужгород, Львов, может даже Киев, но в виде каких-то там инструкторов. Хотя, вопрос кто кого будет учить. Наши военные говорят, мы ездили туда на обучение, которое как правило заканчивается через три дня, потому что через три дня они начинают нас расспрашивать – а что, так можно? Они привыкли по одним правилам, а здесь приезжают с практическим опытом, это совсем другая история. Единственное, фраза о том, что мы готовы поддерживать армию. Пожалуйста, финансирование. Причём, прямое финансирование армии, они же сейчас этого не делают», – размечтался украинский политолог Игорь Рейтерович.

Его коллега-русофоб Тарас Загородний ситуацию оценил более кровожадно.