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Агентство Reuters констатирует отрезвление в администрации Трампа относительно предполагаемых сроков замирения на Украине. Согласно данным агентства, по изменившейся концепции, на фоне нарастающего разочарования нынешним ходом переговоров, теперь чиновники Трампа видят более долгий путь к миру на Украине.

«Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления на Киев и Москву, сообщили два американских чиновника, знакомых с этим вопросом. В начале срока президент Дональд Трамп и его советники поставили цель добиться полного прекращения огня к апрелю или маю. Они надеялись, что в ближайшие месяцы удастся заключить прочное мирное соглашение. Но ни один из вариантов соглашения не представляется близким, говорят чиновники. Это повышает вероятность того, что трехлетний конфликт затянется и Украине потребуется дополнительная поддержка Запада для проведения военных операций», – говорится в публикации.

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По мнению авторов агентства, такой исход «был бы проклятием для Трампа, самопровозглашенного мастера переговоров», который неоднократно обещал быстрое прекращение противостояния, унесшего сотни тысяч жизней и грозящего втянуть НАТО в прямой конфликт с оснащенной ядерным оружием Россией.

Как указывают конфиденты Reuters, высшие должностные лица США в течение нескольких недель в частном порядке жаловались на то, как Киев саботирует переговоры, и на то, что они считают сопротивлением заключению сделки с Вашингтоном по минеральным ресурсам и продвижению мирных переговоров. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочаровываются также и в Москве.

«В ходе ряда встреч и звонков, состоявшихся в выходные, официальные лица в Белом доме и Госдепартаменте признали, что Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить прочное мирное соглашение, и обсудили, какие экономические или дипломатические санкции могут подтолкнуть Россию к заключению сделки, если таковые вообще существуют, сообщили источники агентства.

Растущий гнев в отношении Москвы, в том числе со стороны самого президента, знаменует собой сдвиг во внутренних дискуссиях администрации по поводу готовности Москвы к переговорам», отмечается в материале.

В течение нескольких недель Трамп говорил, что доверяет российскому президенту и верит, что тот стремится к миру, но в последние дни Белый дом стал более настороженно относиться к намерениям Путина, сказали источники, хотя Трамп продолжает публично заявлять о своей вере в то, что Путин хочет закончить конфликт.

Как считает Reuters, пока неясно, каковы конкретные планы у администрации Трампа по оказанию давления на Москву. Один высокопоставленный американский чиновник сказал, что Белый дом продолжает изучать дополнительные тарифные и санкционные меры, которые он может применить.

На прошлой неделе на встрече с министрами иностранных дел стран Балтии госсекретарь США Марко Рубио заявил своим коллегам, что мир на Украине не гарантирован, и указал, что США все еще далеки от достижения соглашения, согласно резюме встречи, полученному Reuters.

После вступления Трампа в должность его старшие советники не теряли надежды, что трех лет санкций против России — и перспективы либо ослабления, либо ужесточения экономического давления — будет достаточно, чтобы приблизить Москву к соглашению.

Теперь же некоторые из них, включая Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и посланника администрации по Украине генерала Кита Келлога, поднимают вопросы, насколько Путина можно переубедить без значительных уступок со стороны США и Европы, особенно в отношении их военных операций на континенте.

В последние месяцы Вашингтон оказывал давление на Киев и приблизился ко многим внешнеполитическим позициям Москвы. Однако Путин выдвинул так называемые «максималистские» требования, которые вряд ли будут удовлетворены США, Украиной или Европой, считает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник сказал агентству, что, хотя Белый дом продолжает рассматривать возможность введения тарифов и санкций, Россию вряд ли впечатлят такие экономические наказания.

Трамп также вновь выразил недовольство Украиной, обвинив Зеленского в попытке выйти из сделки по минералам.

«Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, то у него будут проблемы, большие, большие проблемы», — пожаловался Трамп журналистам в минувшее воскресенье.

Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт сказал, что президент рассматривает соглашение по полезным ископаемым как «ключевую часть установления мира на Украине».

В то же время, ранее обозреватель Bloomberg Марк Чемпион оценил текущую версию навязываемого Киеву соглашения по недрам, как напоминющую эксплуатацию Конго Бельгией в 19 веке.

“Администрация Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в 19 веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности. Это делается во имя помощи Украине, однако конечным результатом сделки стало бы исключение Европы из экономического будущего Украины и парализовало бы ее послевоенное восстановление, при этом не взяв на себя никакой ответственности за ее оборону”, – утверждал публицист.

По его мнению, сейчас Россия и США “напали” на Украину с двух сторон по принципу “неограниченного господства сильного”.

В качестве постскриптума к данной публикации стоит отметить три момента Как указывает Reuters, Государственный департамент США не ответил на запрос о комментарии. Посольства России и Украины в Вашингтоне также не дали ответа. А заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник заявил в интервью, что Москва не может принять предложенные США условия прекращения войны, поскольку они не учитывают вопросы, которые, по мнению Кремля, стали причиной конфликта.