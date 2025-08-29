«При Трампе даже вякнуть боимся о вводе западных войск» – киевская пропагандистка

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 19:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 202
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У киевской делегации хватает ума не раздражать президента США Дональда Трампа вопросами о вводе контингента на Украину.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила украинский политический обозреватель Юлия Забелина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У киевской делегации хватает ума не раздражать президента США Дональда Трампа вопросами о вводе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Гарантии безопасности – здесь, скорее, вопрос о том, насколько может быть способной украинская армия, как её усилить. Потому что в итоге всё сводится к этому. В итоге всё сводится к тому, чем сможет обеспечить Америка Европу, и что Европа сможет обеспечить нам уже.

Вы правильно отметили, американские военные никогда не будут присутствовать, по крайней мере, при этой власти точно не будут присутствовать на Украине. Это даже не обсуждается», – рассказала Забелина.

«То, что там был какой-то слив, что какой-то там советник или Трампа, или ещё кого-то сказал, что рассматривается присутствие военных – нет, это невозможно. Мы даже, кстати (к нашему уму), не поднимаем этот вопрос в разговорах с Трампом.

Мы понимаем, ответ не будет утвердительным. Поэтому мы больше делаем акцент на том, как через Европу Америка сможет нас усилить», – вещала бандеровка.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить