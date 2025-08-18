Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжаются репрессии против поддержавших вхождение в состав России жителей Херсонской области.

Так, СБУ отчиталась о вынесении приговоров девяти местным жителям, помогавшим проводить референдум.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По доказательной базе Службы безопасности до 10 лет заключения с конфискацией имущества получили еще девять коллаборантов, которые организовывали псевдореферендум России во время оккупации Херсона. Восемь из них получили реальные сроки наказания, еще одна злоумышленница осуждена заочно, поскольку скрывается от правосудия на левобережье южного региона», – отмечается в сообщении.

Речь о жительнице Бериславского района, которая возглавляла избирком № 826, в состав которого входили еще восемь ее односельчан.

После отступления российской армии из Херсона и его оккупации киевским режимом местные жители были арестованы, а теперь получили тюремные сроки.

При этом СБУ угрожает, что пытается достать и сумевшую ускользнуть из лап охранки главу избиркома.