Поверивших России жителей Херсона продолжают бросать в тюрьмы

  Игорь Шкапа.  
18.08.2025 09:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1047
 
Дзен, Политические репрессии, Россия, СБУ, Украина, Херсон


На Украине продолжаются репрессии против поддержавших вхождение в состав России жителей Херсонской области.

Так, СБУ отчиталась о вынесении приговоров девяти местным жителям, помогавшим проводить референдум.

На Украине продолжаются репрессии против поддержавших вхождение в состав России жителей Херсонской области. Так,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По доказательной базе Службы безопасности до 10 лет заключения с конфискацией имущества получили еще девять коллаборантов, которые организовывали псевдореферендум России во время оккупации Херсона. Восемь из них получили реальные сроки наказания, еще одна злоумышленница осуждена заочно, поскольку скрывается от правосудия на левобережье южного региона», – отмечается в сообщении.

Речь о жительнице Бериславского района, которая возглавляла избирком № 826, в состав которого входили еще восемь ее односельчан.

После отступления российской армии из Херсона и его оккупации киевским режимом местные жители были арестованы, а теперь получили тюремные сроки.

При этом СБУ угрожает, что пытается достать и сумевшую ускользнуть из лап охранки  главу избиркома.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить