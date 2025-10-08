«Пора тикать: от Одессы до Киева – жизни не будет» – экс-советник Кучмы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское командование нацелилось на логистические и энергетические объекты в половине регионов Украины.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Москве приняли решение к зиме уничтожить источники теплоснабжения, электричества и транспортной логистики, что приведёт к фактически полному вымиранию этих регионов и городов. И полной деградации областей. Это решение принято в отношении Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, и Киевской областей. Одессу не так просто добить, там немножко по-другому. Возле Киева вообще будут все города выбиваться», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что население может оказаться не готово к такому сценарию, потому что клика Зеленского держит людей в неведении.