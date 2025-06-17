Полковник обрушился на российских военкоров: «Крипто-евреи! Пишите «Z» на иврите!»
Полковник запаса и военный эксперт Владимир Трухан подверг резкой критике российских военкоров, которые восхищаются стремительной операцией Израиля против Ирана.
Одновременно в интервью проекту «ПолитВера» он прокомментировал ход ведения СВО на Украине применительно к БПЛА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Военкурятник стал резко произраильским. Им надо «Z» на иврит менять уже. «Израиль побеждает же», а «Россия всегда проигрывает», – сказал он.
Трухан считает, что, вопреки скепсису военкоров, российская армия быстро перестраивается для отражения новых угроз, например, атак БПЛА, ставших главной ударной силой этой войны.
«Это привело к достаточно быстрой реакции. Что бы ни свистел произраильский военкурятник, крипто-евреи, смысл в том, что достаточно быстро нашли противоядие, и достаточно быстро бригадам ЗРК, которые осуществляли прикрытие центральных промышленных районов, передали комплексы «Панцирь». Потому что более старшие комплексы работают по ним ограниченно», – отметил полковник.
По его словам, сейчас готовятся военные училища для операторов БПЛА, а также запуск в серийное производство дронов-перехватчиков и беспилотных бомбардировщиков.
«Наши – это Византия. Византию – х.. переиграть этим скороспелкам-недоделкам. У нас идет долгое планирование, но приводит к неожиданным решениям. Смысл некоторых действий становится ясным через годы», – высказался Трухан.
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