Похороны во Львове. Как нечисть Парубия в ад провожала

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

2 сентября во Львов слетелись все соратнички уничтоженного людоеда. Вся майданная нечисть. Как гоголевские бесы к своему Вию. Приехал Порошенко, с нарочито унылой рожей и явно проглядывающей сквозь традиционно мятый лапсердак заветной флягой. Прискакала Тимошенко – вся в черном, опухшая якобы от горя, а на самом деле от ботокса. И на лабутенах. Сей штришок для старой ведьмы с косой, конечно, весьма характерный.

Прибыли также: кровавый пастор Турчинов с привычным потусторонним взглядом, направленным в преисподнюю; спикер ВР Стефанчук по прозвищу «боров»; нардеп и ненавистник УПЦ Княжицкий по прозвищу «хорек»; подонок Гончаренко, который глумился над жертвами одесского Дома профсоюзов. И многие другие официальные и неофициальные хари.

Днем раньше было устроено прощание на киевском Майдане. Патетически-«патриотическое» шапито с СУГСом.

Все эти мероприятия широко освещались в сервильных СМИ. И на ресурсах порошенковской «Евросолидарности» («Прямой», «NV» и др.), и на государственном «Общественном» ТВ. А в день похорон оно посвятило им прямой эфир со стримом.

Организатора расстрелов на «Евромайдане» и «Одесской Хатыни» отпели в униатском соборе «Святого Юра». Там собралось множество попов УГКЦ, велеречиво проведших «чин похорону». А на улице львовяне, в промежутках между мантрами о «славе Украине и хероям», обсуждали, кто тише, кто громче, тему – кто же все-таки реально упыря прикончил.

Вот что по данному поводу сказал нам русский львовянин Валентин:

«Картина наблюдается двоякая. С одной стороны, отвратительное беснование бандеровской публики, считающей Парубия чуть ли не «святым». А, с другой, – ее недоверие к официальной версии убийства. Ведь западенщина – электоральная зона Порошенко и «Евросолидарности», то есть подельников «вурдалака со справкой». И в свете того, что обострилось противостояние Потроха с Зельцем, не исключено, что Парубия нейтрализовали люди наркофюрера, дабы избежать угрозы новых майданов. После НАБУ-протестов, организованных шоколадником, эта опасность резко возросла. И в связи с колоссальным обнищанием народа и зверствами ТЦК велика вероятность их повторения».

Той же точки зрения придерживаются и некоторые медиа. Дескать, «Андрей хорошо знал, как устраивать Майданы». И Банковая решила не допустить римейка, устранив «уславленого коменданта», а заодно разрешив выезд за границу потенциальных «воны-же-детей».

Что же касается подозреваемого, то здесь соцсети просто лопаются от насмешек по адресу силовиков. Больше всего пользователей возмущает явное несовпадение фактуры задержанного с кадрами с места убийства. Вот несколько примеров (пер. с укр.):

«Обычный цирк для идиотов! Стадо в это верит…»

«Нет никакой схожести! На велосипеде ширина торса и плеч меньше, чем у задержанного. Нас держат за дурней! Качок – и худосочный. Противно это наблюдать…»

«Да тот, что на мопеде, давно за кордоном. А это подстава…»

«Снова цирк от «95 квартала».

«Подсадная утка. Не похожи по комплекции и росту».

«Атлетичного сложения качок и худощавый дистрофанчик в шлеме на велике – абсолютно разные люди. Вова-клоун с Ермаком так отжигает, аж смердит…».

Шоу с похоронами закончилось тем, что покойника с воинскими почестями и под гимн Украины отнесли на Лычаковское кладбище. Процессию возглавляли униатские жрецы – те самые, что «окормляли» Майдан-2014 и «благословляли» бандеровцев на разрушение некогда благодатной страны. А следом тащились с цветочками многочисленные почитатели экс-спикера ВР, имевшего справку о слабоумии.