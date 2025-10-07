Плохой сигнал для бандеровцев: В США пишут о коррупции в сфере закупок для ВСУ
Украина так и не добилась прогресса в борьбе с коррупцией в оборонной сфере.
Об том пишет газета «Нью-Йорк Таймс», изучившая внутренние аудиты, которые проверяли финансовые траты Украины на закупку вооружений, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
«Одним из предметов беспокойства государственных аудиторов, проверяющих военные расходы, является неоднократное предоставление Киевом без объяснения причин контрактов компаниям, предложившим более высокие цены, чем их конкуренты», – говорится в статье.
Проверки выявили десятки таких контрактов, подписанных за год, и случаи несвоевременных или неполных поставок и предоплат за так и не полученное вооружение.
При этом отмечается, что проводившее аудит Агентство оборонных закупок Украины с начала 2024 года по март этого года не выдвигало обвинений в воровстве или хищении, хотя и передавало некоторые контракты на оценку правоохранительным органам.
«Однако в ходе 465-страничного анализа было установлено, что десятки контрактов на поставку артиллерийских снарядов, беспилотников и другого вооружения не были присуждены подрядчику, предложившему самую низкую цену. Разница между минимальными ценами и фактически заключенными госзакупками контрактами составила не менее 5,4 млрд гривен, или 129 млн долларов США, как показала проверка», – продолжает газета.
Признает эти факты и Тамерлан Вагабов, бывший бывший советник этого агентства, входящего в структуру Министерства обороны.
«Они переплачивают по непонятным причинам и без каких-либо обоснований», – сказал он.
Американцы пишут, что подавляющее большинство закупок осуществлялось через торговцев оружием, большинство из которых получали 3-процентную наценку, как показал отдельный аудит закупок до июля прошлого года. Согласно этому аудиту, закупочное агентство привлекало таких посредников к 83% своих контрактов вместо того, чтобы закупать оружие напрямую у поставщиков.
«В ходе аудита были выявлены многочисленные контракты, которые привели к несвоевременным или неполным поставкам, а также случаи, когда предоплата была произведена, но компании не поставили оружие. Были выявлены контракты, заключенные с компаниями, не попытавшимися предварительно проверить наличие у победителей производственных площадок, например, подходящих подвальных мастерских», – резюмирует издание.
