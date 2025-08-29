Отрежем русских от боеприпасов: в ВСУ анонсируют масштабные удары по российской ж/д
Украина должна усилить интенсивность ударов по российской железной дороге.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил спикер так называемой «Украинской добровольческой армии» (создавалась на основе запрещенного в РФ «Правого сектора») Сергей Братчук.
Он сказал, что больше сторонник ударов по российской железной дороге, чем по НПЗ, отметив, что их тоже нельзя оставлять без атак.
«Просто я понимаю, как складывается эта экономическая и военно-политическая ситуация. НПЗ понятно, потому что это бензоколонка. С другой стороны, давайте говорить откровенно, российская армия привыкла ездить, используя дизельное топливо. Это все-таки не бензин. С другой стороны, бензиновая тема для гражданских оккупантов, для обычных россиян», – рассуждал Братчук.
Кроме того, важным он называет и нарушение логистики для ВС РФ.
«Все встало, на фронт не идет ни техника, ни боеприпасы, ни личный состав, то есть падает интенсивность боевых действий. И мы понимаем, что россияне остаются без ничего. Вот то, что нужно делать и, надеюсь, будем делать», – резюмировал Братчук.
