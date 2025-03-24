Офицер ВСУ: Срочно нужна дипмиссия – агитировать Запад на прямое столкновение с РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада за три года не сделала ничего, чтобы Запад ввёл войска на Украину.

Об этом на телеканале «Прямой» рассказал депутат Киеврады, офицер ВСУ Александр Погребиский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Абсолютно верно заявил Макрон: нас не должна интересовать точка зрения, блин, Путина, вообще, абсолютно. То, что там говорит Путин, он может говорить себе под нос или своим Сурковым и Песковым. Нас должны интересовать наши гарантии или принятые решения нашими партнёрами, которые смогут обеспечить безопасность нашей страны. Я позитивно отношусь к миротворческому контингенту из ЕС, также слышал очень позитивные сигналы из Австралии, которая тоже готова предоставить свои войска для миротворческой миссии на территории Украины. Но я не понимаю позиции нашей страны, поскольку не слышал ни точку зрения парламента, который, в первую очередь, должен дать разрешение на применение иностранных войск на нашей территории, почему этого до сих пор за три года войны не произошло!», – сокрушался Погребиский.

Ведущая напомнила суть проблемы, что пока не будет прекращения огня, «европейские союзники» войска не отправят, а Владимир Путин сказал, что не будет прекращать огонь, если этот контингент на Украину войдёт.

«То, что вы озвучили, как первое, так и второе, нам никоим образом не мешает рассмотреть возможность применения миротворческого контингента на территории Украины, вот не мешает нам оно принять это решение!», – распсиховался в ответ ВСУшник.