«Очень страшно, но не за Россию» – Бондаренко об угрозах «асимметричного» ответа Зеленского и Малюка

Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк зачастую в своих инициативных проявлениях больше опасны для украинцев, чем для России.

Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собеседники обсуждали свежее вечернее обращение Владимира Зеленского, который похвастался совещанием с главой СБУ Малюком.

«Вот, Россия виновата, что не останавливается и атакует Украину, поэтому мы с Малюком сейчас сели, подумали, – и утвердил Зеленский ряд мероприятий «асимметричных» на то, что сейчас делает Россия, уничтожая инфраструктуру и энергетику», – передал Шелест суть выступления.