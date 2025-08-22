Нельзя допускать: обмен территориями поставит под новые удары Белгород и Курск – Фатигаров

22.08.2025 21:32
Если отдать украинским неонацистам части Сумской и Харьковской областей, они вновь начнут обстрелы белгородской территории.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну какие могут быть переговоры с Украиной? Это оккупированная бандеровцами страна. Даже если мы получим какие-то гарантии, принесёт Зеленский ярлык на княжение от Конституционного суда и ещё чего-то. Да наплюют на эти гарантии.

Сколько сейчас наших ребят погибло, освобождая Курскую область и Сумскую. Мы сейчас, предположим, выводим войска, из Сумской области. И на нас начинает на Курскую, на Белгородскую область оттуда лететь опять. Нельзя им верить. Это фашисты, им веры нет», – сказал Фатигаров.

Он подчеркнул, что никаким обещаниям Запада и Киева верить нельзя, хоть они и будут сейчас пытаться склонить российское руководство к компромиссам,

«Мы не можем этого допустить», – резюмировал журналист.

