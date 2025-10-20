Западные кураторы бандеровского режима на Украине, ранее без конца говорившие о «стратегическом поражении России», в последнее время в большинстве своём «заткнулись».

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и трижды повторила фразу «Америка устала от войны». Я бы сказал ей – мы все устали от Америки! С вашими цветными революциями, майданами, марионеточными режимами, вашими спецоперациями и т.д. Оставьте мир в покое! Вы тратите колоссальные деньги, потому что вы их печатаете, на все эти вещи – для того, чтобы государства, политические режимы распадались в угоду вам. Из-за этого весь сыр-бор. А не из-за того, что на Украине идёт война, взялась неведомо откуда, потому что Россия на неё напала. Вы напали на Украину ещё в середине 90-х! И тихим сапом дошли до крайности в 2014-м, финансируя напрямую, откровенно и публично заявляя, что вы это делаете – финансируете госпереворот. Стравливаете народы Украины, которая является не монолитным государством, а многонациональным», – возмущался Дудкин.

При этом он подчеркнул, что Запад проигрывает.