«Не Россия, а США напали на Украину – еще в 90-х» – украинский политолог
Западные кураторы бандеровского режима на Украине, ранее без конца говорившие о «стратегическом поражении России», в последнее время в большинстве своём «заткнулись».
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт и трижды повторила фразу «Америка устала от войны». Я бы сказал ей – мы все устали от Америки! С вашими цветными революциями, майданами, марионеточными режимами, вашими спецоперациями и т.д. Оставьте мир в покое! Вы тратите колоссальные деньги, потому что вы их печатаете, на все эти вещи – для того, чтобы государства, политические режимы распадались в угоду вам.
Из-за этого весь сыр-бор. А не из-за того, что на Украине идёт война, взялась неведомо откуда, потому что Россия на неё напала. Вы напали на Украину ещё в середине 90-х! И тихим сапом дошли до крайности в 2014-м, финансируя напрямую, откровенно и публично заявляя, что вы это делаете – финансируете госпереворот. Стравливаете народы Украины, которая является не монолитным государством, а многонациональным», – возмущался Дудкин.
При этом он подчеркнул, что Запад проигрывает.
«Речь о будущем Украины ещё очень зыбкая. Главы государств, которые затеяли всю эту катавасию с Украиной в 2014 г., они не знают, с чего начать, Зеленский-то подавно. А главы европейских государств очень редко сейчас употребляют слова «стратегическое поражение России». Вы же шли к этой цели, где ваша стратегия поражения России? Заткнулись.
Теперь уже думают, как же так отработать, чтобы ввести на территорию Украины иностранные войска… Так вот, введение иностранного контингента на территорию Украины – как не стоял вопрос, так и не стоит. Россия категорически этого не допустит и будет считать это законными целями», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: