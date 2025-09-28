Мы щит Европы, который не жалко расхреначить – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чем больше у Украины будет баллистических и крылатых ракет, тем больше шанс на окончание войны – иначе от «незалежной» останутся одни щепки.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ему не нравится, что Украину называют «щитом Европы».

«Щит Европы – идиотский щит, это то, что разбили и выбросили. Его не жалко, главное защищать. То есть значит Европа – это человек, а мы – это та штука, которую можно расхерачить, потому что ее не жалко, новый щит будет. Мы должны начать мыслить проукраински, стратегически. Это означает, что войну надо заканчивать. Не любой ценой, но если мы можем сохранить наш суверенитет и право самим определять свое будущее», – рассуждал укро-офицер.

Он призывает забыть риторику в духе «нам нужно разнести Россию, разрушить Кремль».