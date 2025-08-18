Мы не позволим каким-то Ирану и России поднимать на нас брови, – азербайджанский эксперт

Анатолий Лапин.  
18.08.2025 11:44
  Киев
Просмотров: 1198
 
Азербайджан, Дзен, Политика, Россия


Азербайджан он встал на ноги и не позволит России смотреть на себя свысока.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кому они что покажут? Занимайтесь своими делами. Азербайджан уже не тот, который вы в 1991-1992 году гибридно вместе с Арменией стали ломать. Не доломали. Если бы доломали, тогда была бы другая картина. А вы нас тогда не доломали.

Мы встали на ноги. Может, какую-то угрозу для России не несем. Мы – маленькая страна, 10 миллионов 600 тысяч. Но мы настолько восприняли себя, вкусили вкус победы, что мы уже не позволим какому-то Ирану, какой-то России поднимать на нас брови, говорить на нас высока», – петушился азербайджанский эксперт.

