Мы не позволим каким-то Ирану и России поднимать на нас брови, – азербайджанский эксперт

Азербайджан он встал на ноги и не позволит России смотреть на себя свысока.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

