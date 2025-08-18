Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший посол Британии в России Антони Брентон, регулярно вляпывавшийся в шпионские скандалы, попытался объяснить журналисту с «Таймс Радио», почему Россия не будет возражать, если Запад даст Украине гарантии безопасности, но категорически против ее вступления в НАТО.

Их диалог ярко продемонстрировал западное лицемерие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения России, НАТО – это агрессивный альянс. Если Украина вступит в него, то она станет членом коалиции, которая, по мнению Путина, может напасть на Россию. Если Украина не будет в НАТО, то такой возможности не будет», – разглагольствовал Брентон.

«Как интересно. НАТО – это агрессивный альянс? Я всегда считал его оборонительным», – фальшиво удивился журналист.

«Я тоже так считаю. Мы все миролюбивые европейцы. Мы не хотим нападать на кого-то, если только это не Сербия», – поддержал его шпион.

Брентон считает, что гарантии Украине должны дать США, потому что «европейцы слишком не организованы и слабы».