«Миролюбивое НАТО ни на кого не нападёт, если это не Сербия» – британский шпион

Елена Острякова.  
18.08.2025 11:48
  , Москва
Бывший посол Британии в России Антони Брентон, регулярно вляпывавшийся в шпионские скандалы,  попытался объяснить журналисту с «Таймс Радио», почему Россия не будет возражать, если Запад даст Украине гарантии безопасности, но категорически против ее вступления в НАТО.

Их диалог ярко продемонстрировал западное лицемерие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения России, НАТО – это агрессивный альянс. Если Украина вступит в него, то она станет членом коалиции, которая, по мнению Путина, может напасть на Россию. Если Украина не будет в НАТО, то такой возможности не будет», – разглагольствовал Брентон.

«Как интересно. НАТО – это агрессивный альянс? Я всегда считал его оборонительным», – фальшиво удивился журналист.

«Я тоже так считаю. Мы все миролюбивые европейцы. Мы не хотим нападать на кого-то, если только это не Сербия», – поддержал его шпион.

Брентон считает, что гарантии Украине должны дать США, потому что «европейцы слишком не организованы и слабы».

