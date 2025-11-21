Мирный план Трампа – лучшее, что можно придумать – беглый украинский бизнесмен

Анатолий Лапин.  
21.11.2025 22:59
  Киев
Просмотров: 2336
 
Украинской власти нужно соглашаться на мирный план президента США Дональда Трампа, потому что это лучшее, что может быть придумано.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бизнесмен отмечает, что каждые новые условия мира для Украины были и будут только хуже, поэтому сейчас нужно принимать то, что есть.

«Почему Зеленский не обнародует мирный план Трампа? Да, эти 28 пунктов, которые они кусками выдергивают и пропагандоны власти вместе с Зеленским подают нам это как страшную измену, как капитуляцию. А не подают, друзья, потому что они стремятся к войне.

Вот вам красноречивый факт – когда вы узнали о предложениях по мирному урегулированию, войны, который обсуждался Арахамией и всей украинской делегацией в Стамбуле в апреле 2022 года? И от кого? Может, он был обнародован офисом Президента? Нет», – отметил он.

«Вы узнали потом, когда западная пресса нам донесла эти позиции и только через полгода Арахамия сказал, что да, можно было завершить войну, признав Крым российским, предоставить автономию в составе Украины – Донецкой, Луганской области, россияне вывели бы все войска…

Сейчас условия значительно хуже, чем были те… План Трампа, мирный, – это лучшее, что мы можем по факту получить», – заключил Доротич.

