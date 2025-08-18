Майк Пенс: В отношениях с Россией мы должны «держать руку на кобуре»

Несмотря на наметившееся потепление в отношениях США и России, Штаты все равно должны продолжать угрожать Москве санкциями и держать руку на «кобуре оружия демократии».

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший соратник Дональда Трампа, вице-президент в период его первой каденции Майк Пенс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США должны быть готовы протянуть руку дружбы и дипломатии, а другая рука должна спокойно лежать на кобуре с оружием демократии. Я думаю, что Путин поймет только одно: если не будет прогресса, то будут серьезные последствия, как и обещал президент.

Последнее, чего мы хотим, – это чтобы Путин использовал эту задержку, как повод продолжать войну до наступления зимы и окончания сезона боевых действий в этой части мира. Мы не можем позволить Владимиру Путину затягивать войну в этом году и в это время.

Нам буквально нужно делать и то, и другое, то есть чтобы санкции были на столе у президента, и он мог их подписать, пока идут переговоры. Это самый важный шаг, который мы можем предпринять для достижения мирного соглашения, о котором президент сказал, что это будет окончательным решением», – заявил Пенс.

