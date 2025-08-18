Майк Пенс: В отношениях с Россией мы должны «держать руку на кобуре»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на наметившееся потепление в отношениях США и России, Штаты все равно должны продолжать угрожать Москве санкциями и держать руку на «кобуре оружия демократии».

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший соратник Дональда Трампа, вице-президент в период его первой каденции Майк Пенс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

