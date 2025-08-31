Либеральный эксперт: Ракеты «Фламинго» – та же наша «Бандероль», только английская
Распиаренные офисом Зеленского ракеты «Фламинго» максимум на Украине проходят лишь окончательную сборку, чтобы называться украинскими и не иметь ограничений в применении.
Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он заверил, что презентация «Фламинго» – политический пиар-акт по команде Зеленского, учитывая то, с какой помпой это было подано.
«У Украины есть «Сапсан», «Паляница», «Гром-2», вот, теперь «Фламинго». Ни одна из этих программ не добралась до массового производства. Если мы посмотрим на размеры предприятий, которые делают военные ракеты в России, например, Воткинский завод, мы увидим, что это серьёзное дело, десятки тысяч людей работают, и это не спрячешь.
И в условиях постоянных бомбёжек или риска бомбёжек таких дорогих и очень сложных производств развивать эту отрасль внутри Украины чрезвычайно сложно. Поэтому ни одна из этих программ не дошла до массового производства, когда эти ракеты уже десятками летят через линию фронта», – рассказал Ширяев.
Касательно «Фламинго» он привёл конкретный пример.
«В мае на Украине упала новая российская крылатая ракета, дешёвая, которую назвали «Бандероль». Её осмотрели и обнаружили комплектующие более 30 компаний. Это всё технологии не военные, они для других нужд – для лифтов, для стиральных машин. …Эта ракета собрана ровно по такому же принципу, как «Фламинго. Берём на рынке, закупаем, собираем.
Это актуально для Украины, потому что, если ты опасаешься строить большой завод – а почему бы не купить просто на рынке эту английскую ракету, переименовать её во «Фламинго», объявить украинской.
Комплектующие предварительно собирать где-то на территории других стран. А окончательную сборку отвёртками здесь в цеху. Объявить её украинской. И тогда у тебя исчезают ограничения на дальность применения», – объяснил эксперт.
