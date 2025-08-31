Либеральный эксперт: Ракеты «Фламинго» – та же наша «Бандероль», только английская

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Распиаренные офисом Зеленского ракеты «Фламинго» максимум на Украине проходят лишь окончательную сборку, чтобы называться украинскими и не иметь ограничений в применении.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заверил, что презентация «Фламинго» – политический пиар-акт по команде Зеленского, учитывая то, с какой помпой это было подано.

«У Украины есть «Сапсан», «Паляница», «Гром-2», вот, теперь «Фламинго». Ни одна из этих программ не добралась до массового производства. Если мы посмотрим на размеры предприятий, которые делают военные ракеты в России, например, Воткинский завод, мы увидим, что это серьёзное дело, десятки тысяч людей работают, и это не спрячешь. И в условиях постоянных бомбёжек или риска бомбёжек таких дорогих и очень сложных производств развивать эту отрасль внутри Украины чрезвычайно сложно. Поэтому ни одна из этих программ не дошла до массового производства, когда эти ракеты уже десятками летят через линию фронта», – рассказал Ширяев.

Касательно «Фламинго» он привёл конкретный пример.