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Кроме северокорейских подразделений, в СВО могут также принять участие бойцы из Кубы и Венесуэлы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие еще армии мы можем сейчас пригласить к участию в Специальной военной операции, для выполнения любых задач? Есть у вас какие-нибудь примеры?», – спросил ведущий.

«У меня навскидку сразу же приходит на ум кубинская армия, все-таки полмиллиона человек. Там же понятно, что если бы у них не было этой вооруженной силы второй в Новом свете, то там Америка уже бы всё подгребла. Республиканцы, которые спят и видят, как наказать этих последователей Кастро. Там всё сурово», – сказал Чадаев.

Он подчеркнул, что в мире есть и другие сильные армии, которые не враждебны России и заинтересованы получить опыт современной войны.