Кремлю предложили превратить встречу в Стамбуле в международную – с участием глобального Юга

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал большое интервью протрампистскому американскому правому ресурсу Breitbart News, где предложил свои услуги в качестве посредника в намечающемся прямом диалоге между Москвой и Киевом в Стамбуле.

«Я думаю, что если США отступят от этого конфликта, то есть не захотят в него вмешиваться и скажут, что это не их война и что они сделали все, что могли, то это будет плохим результатом для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для русских. Я думаю, что русские на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача — собрать их в одной комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохи для всех. Это наша работа», — говорит спецпредставитель президента США.

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«Президент сказал, и мы верим в его слова, что это глупая война. Ее не должно было быть», — добавил Уиткофф.

«Поэтому я думаю, что мы должны собрать всех в одной комнате. Решения работают, когда ведутся прямые переговоры. Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Сейчас идет жестокая война — они не любят друг друга. Мы должны изменить это. Мы должны заставить всех понять, что ответственный способ решить эту проблему — дипломатическое урегулирование. Если это то, чего вы хотите, если вы, Россия, хотите этого, если вы верите в преимущества для вашего общества от прекращения этой войны, и вы, Украина, тоже этого хотите, мы должны физически собрать вас в одной комнате. И я предложил провести столько времени, сколько они захотят, и выступить посредником. Мы предлагаем как можно скорее провести прямые переговоры между двумя сторонами», — сказал спецпредставитель Трампа.

В разговоре Уиткофф отметил, что Трамп «поставил ультиматум» обеим сторонам:

«Президент выдвинул обеим сторонам ультиматум: если прямые переговоры не начнутся в ближайшее время, то он считает, что Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться», — сказал Уиткофф.

Комментируя эти высказывания Уиткоффа российский политэксперт Максим Жаров образает внимание на тот факт, что несмотря на “активное выманивание” сторон на саммит в Стамбуле, по факту пока неизвестны ни повестка этих переговоров, ни состав их участников.