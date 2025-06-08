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Пока идут боевые действия на Украине, и российское руководство готово достигать своих «максималистских целей», страны «коалиции желающих» не решатся на общеевропейскую инициативу ввода войск.

Об этом на нежелательном в РФ организованном «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявила замдиректора Центра восточных исследований (Польша) Юстина Готковска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, [коалиция желающих] – это хороший сигнал США, что Европа готова и способна участвовать в обеспечении безопасности Украины после возможного прекращения огня. Но, честно говоря, я не думаю, что европейская миссия будет направлена на Украину в ближайшее время. Если мы посмотрим на процесс переговоров и на максималистские цели России в отношении Украины, то увидим, что они не готовы прекращению огня, не готовы к серьёзным мирным переговорам. Они готовы продолжать войну и достигать своих максималистских целей, поэтому российская сторона не пойдёт не реальное прекращение огня», – рассуждала Готовска.