«Коалиция желающих» побоится заходить на Украину, но прибегнет к «точечным» диверсиям

Константин Серпилин.  
08.06.2025 17:59
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Пока идут боевые действия на Украине, и российское руководство готово достигать своих «максималистских целей», страны «коалиции желающих» не решатся на общеевропейскую инициативу ввода войск.

Об этом на нежелательном в РФ организованном «Атлантическим советом» сборище «Варшавская неделя» заявила замдиректора Центра восточных исследований (Польша) Юстина Готковска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока идут боевые действия на Украине, и российское руководство готово достигать своих «максималистских целей»,...

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«Я думаю, [коалиция желающих] – это хороший сигнал США, что Европа готова и способна участвовать в обеспечении безопасности Украины после возможного прекращения огня. Но, честно говоря, я не думаю, что европейская миссия будет направлена на Украину в ближайшее время.

Если мы посмотрим на процесс переговоров и на максималистские цели России в отношении Украины, то увидим, что они не готовы прекращению огня, не готовы к серьёзным мирным переговорам. Они готовы продолжать войну и достигать своих максималистских целей, поэтому российская сторона не пойдёт не реальное прекращение огня», – рассуждала Готовска.

«Без прекращения огня я не верю, что европейская миссия возможна на Украине. Но я не исключаю, что через какое-то время мы увидим более точечное участие европейских союзников в тренировочных миссиях меньшего масштаба, это не будет общеевропейской инициативой», – добавила полька.

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