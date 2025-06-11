Из всех целей для следующего «ответного удара» на Украине осталась только энергетика – эксперт

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На Украине уже почти не осталось объектов для нанесения серьёзных ударов, но Россия всё ещё сохраняет за собой возможность уничтожить энергетику противника.

Об этом на канале «RTVI» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу, вещь, о которой все спрашивают, и никто ответа не слушает: почему Россия не сделает то, не сделает то [не отомстит разрушительным ударом]? На Украине практически целей нет. А в России гигантское количество целей. Выбирай. Они все в Википедии есть. Просто можете найти. На Украине же мало что осталось. Есть только несколько сегментов хозяйства народного, скажем, инфраструктуры, которые остались и их не трогают. Одним из них стала энергетическая инфраструктура. Её можно добить до конца. И это очень серьёзное действие, которое даст мультипликативный эффект. То есть сразу нанесёт удар по всему народному хозяйству Украины. Я имею в виду лишение электроэнергии», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что Россия не бьёт по некоторым объектам по гуманитарным соображениям, но это может измениться.