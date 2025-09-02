Иноагент Венедиктов нахваливает Трампа: Только за одну неделю – три решения в пользу бандеровцев!

Дональд Трамп за неделю предпринял сразу несколько шагов в поддержку бандеровского режима на Украине, радуется иноагент-радиоведущий Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он за последнюю неделю три штуки сделал в пользу Украины и против России. Он, а затем Госдеп, что очень важно, принял решение о поставке ракет, которые Байден заблокировал, 3300 ракет. Все, протокол подписан.

Второе, он начал злобно склонять Орбана, чтобы он снял вето со вступления Украины в ЕС.

И третье, он ввёл 50-% тарифы Индии за перепродажу российской нефти. Это вообще такой удар по российской экономике.

Он принял три этих решения, это за Украину и против России. Но это надо признать просто», – нахваливает Венедиктов Трампа, которого некоторые считали «пророссийским».