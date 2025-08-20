Идиотское письмо Мелании от Трампа было проплачено украинцами и евреями – Хелмер
Письмо Мелании Трамп президенту РФ Владимиру Путину о «похищенных украинских детях» было проплачено израильской и украинской пропагандой.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мелания Трамп написала письмо о детях, которое было передано президенту Путину. Вчера Зеленский передал президенту Трампу благодарность за это письмо. Это циничная, коррумпированная и отвратительная политика.
Потому что за письмо заплатили. Это был трюк, повторяющий украинскую пропаганду о пропавших детях. Полная фальшивка, которую не смогли доказать, несмотря на месяцы усилий», – сказал Хелмер.
«В этом письме есть два явных признака циничной коррупции. Один израильский, другой украинский. И они объединяются в лице Зеленского.
В конце концов, если вы заботитесь о детях – миссис Трамп могла бы упомянуть о вкладе США в геноцид детей в Газе. Цинизм этого… как отвлечения от израильского геноцида слишком очевиден, и есть только один способ сделать это на уровне Белого дома – оплатить. Это признак коррупции перед встречей», – добавил он.
