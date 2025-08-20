Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Письмо Мелании Трамп президенту РФ Владимиру Путину о «похищенных украинских детях» было проплачено израильской и украинской пропагандой.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works» заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мелания Трамп написала письмо о детях, которое было передано президенту Путину. Вчера Зеленский передал президенту Трампу благодарность за это письмо. Это циничная, коррумпированная и отвратительная политика. Потому что за письмо заплатили. Это был трюк, повторяющий украинскую пропаганду о пропавших детях. Полная фальшивка, которую не смогли доказать, несмотря на месяцы усилий», – сказал Хелмер.