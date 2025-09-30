Глобалистский симулякр «Антифа» даёт Трампу в руки оружие для расправы

По распоряжению Трампа и под предлогом «защиты нацбезопасности США, их граждан и фундаментальных принципов свободы и демократии», администрация официально инициирует процесс признания леворадикального движения, известного как «Антифа» (Antifa), внутренней террористической организацией. Поводом для этого послужило убийство молодого умеренного консерватора Чарли Кирка одним из сторонников «Антифа».

Важно понимать, что «Антифа» не является продолжателем дел истинных антифашистов, оказывавших активное сопротивление нацистским режимам в Европе во время, до и после Второй Мировой войны, ни подлинным левым движением за социальную справедливость. Это симулякр, проект глобалистов и радикальных плутократов, вроде Сороса, чья цель – дестабилизация суверенных национальных государств. Причем, приоритетной целью в списке «Антифа» являются США. Под лозунгами борьбы с «фашизмом» они сами используют классические тактики политического террора: запугивание, насилие, цензуру и уличные беспорядки. Это мимикрия под левые идеи, призванная дискредитировать любую конструктивную оппозицию и расколоть американское общество по расовому и идеологическому признаку.

Судя по всему, администрация Трампа отдает себе отчет в правовых и оперативных сложностях, связанных с формальным признанием «Антифа» террористической организацией. Это связано с тем, что движение изначально децентрализовано, не имеет четкой иерархи или официального членства. Оно структурировано как сеть автономных протестных ячеек, что изначально затрудняет применение к нему традиционных правовых механизмов борьбы с терроризмом. Несмотря на достоверные данные о спонсировании отдельных акций и групп через сеть НПО, связанных с такими фигурами, как Сорос, доказать прямое финансирование единого «центра» практически невозможно. Именно эта диффузная природа делает «Антифа» особенно опасным и изощренным инструментом гибридной войны.

В новейшей истории имеются прецеденты, когда леворадикальные движения целенаправленно превращались в нечто противоположное и абсолютно одиозное. В послевоенной Европе такие организации, как итальянские «Красные бригады» (1970 — 1988 годы), изначально позиционировали себя как леворадикальные борцы с неофашизмом. Причиной тому стала волна насилия и терактов, устроенных неофашистами, порой очень кровавых, захлестнувших Италию и ряд других европейских государств в рамках секретной операции «Гладио», спланированной спецслужбами НАТО для устранения популярных левых политиков и активистов, дабы воспрепятствовать их проникновению в органы власти на всех уровнях.

По данным итальянских и французских спецслужб, 70% политических терактов в Европе 1970-х и первой половины 1980-х совершалось неофашистами, что вызвало ответную реакцию левых в духе «око за око».

По некоторым данным, «Красные бригады» получали поддержку, включая оружие и боеприпасы, от разведорганов ЧССР. То, что это было именно леворадикальное движение, свидетельствуют такие факты, как провозглашение НАТО врагом и борьба за выход Италии из евроатлантического военного блока. В частности, в декабре 1981 года в Вероне «бригадистами» из собственной квартиры был похищен бригадный генерал армии США Джеймс Ли Дозиер, занимавший на тот момент должность замначальника сухопутных войск НАТО в южной Европе. И только стараниями итальянских спецслужб генерал был освобожден через 42 дня в Падуе.

Кроме того, «бригадисты» проводили диверсии на заводах итальянских олигархов, связанных с НАТО военными контрактами, уничтожали боевиков и организаторов неофашистского террора, действуя дерзко и жестко.

Впрочем, уже в середине 70-х натовским спецслужбам удалось внедрить в ряды «Красных бригад» своих провокаторов для дискредитации леворадикалов. Неофашистом удалось провернуть ряд терактов «под чужим флагом», которые долгое время приписывались «бригадистам». А финальным аккордом по демонизации «бригад» стало изрядно нашумевшее похищение и убийство бывшего итальянского премьера Альдо Моро в 1978 году.

Интересно, что «бригадисты» ликвидировали не только неофашистов, но и левых политиков, включая членов Итальянской компартии, которые доносили на них в полицию и шли на компромиссы с правыми христианскими демократами вместо защиты рабочего класса.

В конечном итоге все скатилось к тому, что верхушка «бригад» была арестована итальянскими спецслужбами и склонена к сотрудничеству с властями, а многие из боевиков сбежали в соседнюю Францию или в Латинскую Америку, вследствие чего движение агонизировало, и последующие попытки пересобраться под новым названием закончились ничем.

Глобалисты сделали выводы и научились генерировать «леворадикальную» псевдоквазию, прекрасно обученную дестабилизировать обстановку внутри суверенных государств под соусом «борьбы с фашизмом», ничуть не обременяя себя борьбой за интересы трудовых слоев населения.

В подзащитных «Антифа» отныне значатся экстремисты из ЛГБТ+, нелегальные мигранты и тому подобный одиозный контингент.

Весьма характерно, что поддерживающие «Антифа» туповатые университетские хипстеры с радужными волосами, толком не способны объяснить, что такое фашизм, но зато уверенно объявляют, что, мол, «правильно Тайлер Робинсон застрелил Кирка, ведь он же фашист!»

Ещё одним, напрочь отбитым явлением, поддержанным глобалистами, стало движение BLM. Что поразительно, идеологам секты бандита и наркоторговца Джорджа Флойда, удалось ухватить за бороду и притянуть на свою сторону самого Карла Маркса. Впрочем, как и «Антифа», BLM определили своей целью отнюдь не защиту прав рабочего класса или социальных низов, но полного торжества власти черной расы. По сути, BLM превратилось в движение расистов и сепаратистов, а их методы, подстрекающее черное население США безнаказанно грабить супермаркеты и ювелирные лавки, дают ключ к пониманию, что вместо решения проблем расового и классового неравенства, все сводится к банальному «отжиму» ценностей и разрушению традиционного американского уклада.

Хуже всего то, что Трамп и его окружение, слабо разбирающиеся в нюансах политического устройства общества, называют всех, чохом, «левыми», «марксистами», «коммунистами», не делая различий между истинными левыми и глобалистскими симулякрами, играя, по сути, на руку тому же Соросу и другим спонсорам «новых левых активистов».

Необходимо отметить, что за последние 20 лет глобалисты США и Европы достигли немалых успехов в создании симулякров, поставив с ног на голову само понятие «левые и правые». Достаточно заметить, как европейские «зеленые», ещё 40 лет назад мощно выступавшие против милитаризации Европы и усиления неофашизма, сегодня окончательно деградировали, настаивая на безграничной поддержке бандеровской Украины и безудержно бряцая оружием. Антипримером может служить агрессивная и сущеглупая Анналена Бербок и её однопартийцы. То же самое можно сказать об американских «социалистах», ярким примером которых выступает ярый противник Трампа Бенни Сандерс, также требующий воевать против «имперской» России до последнего украинца.

С другой стороны, если вспомнить известное интервью бесноватого Адика, данное американскому журналисту Дж. Виреку в 1923 году, где Гитлер просвещал собеседника о планах строительства «германского социализма без марксистской идеологии», многое ставит сегодня на свои места.