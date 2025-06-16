Генерал ВСУ: Русские ракеты наводят «кроты» во власти и пиарщики команды Зеленского
В большинстве прилётов русских ракет по объектам украинского ВПК виновато киевское руководство.
Об этом заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос, бывший командующий украинских Сил спецопераций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вопрос касался недавнего ракетного удара по бывшему заводу «Большевик» в Киеве (АО «ПКМЗ»), где собирались дроны, который пришёлся аккурат после того, как Зеленский там устроил презентацию с вручением наград – с последующей публикацией фото и видео в интернете.
«Власть молчит, никто не комментирует это. Может хватит пиара? Мне кажется, после ракет по Яворовскому полигону все должны были понять: с фотками надо заканчивать. Или пиар наше всё?», – возмущался ведущий канала, экс-правосек Борислав Береза.
В ответ Кривонос лишь глубоко и обречённо вздохнул и припомнил подобные примеры с КБ «Луч» и другие ЧП.
«Когда пиар доходит до уровня туалета в поезде, мы понимаем, что там идёт пиар впереди разума… Я вспоминаю начало апреля 2022 года, я говорю главкому ВС: есть один объект близко от «Артёма», где можно было бы разместить подземное производство. Залужный за это схватился – супер, с утра у меня встреча с Гусевым и его заместителями, обсудим вопрос. На следующий день встреча, а в обед прилёт по «Артёму».
Я дара речи лишился, звоню – это как так? А с тем вундеркиндом, который сейчас посол в Азербайджане, было ещё два зама. Говорю: из этих трёх – кто-то железобетонно предатель. Такой быстрой утечки информации не было никогда. Я как разведчик скажу, что очень вряд ли это – совпадение.
Точно так же и по «Большевику». Ролик сняли, покрасовались, какие вы хорошие и умные, как вы думаете, а погибли люди, потеряли производство, и никто снова никакой ответственности не понёс. Безнаказанность порождает безответственность, безответственность порождает хаос», – сокрушался укро-генерал.
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