Где стюардесса? Нас ждёт столкновение с землёй – украинский экономист заговорил образами
Украина безнадёжно опоздала с предложением своего «мирного плана», который могли бы принять и в Вашингтоне, и в Москве.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно, чтобы, условно говоря, стюардесса вышла в самолете, и сказала: «Приготовиться к столкновению с землей». Вот эта фраза должна была прозвучать где-то в августе у нас. Потому что жутко опаздываем.
А опаздываем в чем? У нас был небольшой шанс подготовить рациональный план. Главное, чтобы он был реалистичный. И так как у Трампа своего плана нет, попытаться сделать так, чтобы Трамп подумал, что это его план. Идеально, чтобы и в Москве тоже подумали, что это их план. Трамп должен сказать: «Да это же мой план, я так и хотел сделать».
Но тут самая главная задача, что этот план должен был быть реалистичным. А мы выкатили Трампу свой абсолютно максималистский план. Ультимативный. Конечно, Трамп его воспринял, как чужой план. Он его просто отложил в сторону. И он начал действовать самостоятельно.
А для нас это еще хуже. Потому что в своем реалистичном плане – да, мы могли бы пойти на какие-то неприятные вещи для себя, но мы бы все равно сами бы это прописывали. И мы бы это модерировали, и мы бы могли как-то все-таки минимизировать эти риски. А теперь Трамп просто берет и бульдозером движется, как слон в посудной лавке», – рассуждал Кущ.
«И тут у нас уже хороших вариантов особо и нет. У нас есть плохой и ужасный. Плохой – это то, что Трамп сейчас будет, естественно, продавливать этот свой план. Но этот плохой, он самый оптимальный на самом деле.
Потому что есть и ужасный план. Это стратегическое равнодушие США к нам. Если Трамп попытается один раз, два раза что-то сделать, а потом, зная его характер, он просто переключится на свои задачи, он переключится на Ближний Восток и Китай, и просто оставит нас в стратегическом одиночестве», – тревожился укро-эксперт.
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