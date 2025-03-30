«Где расстрелянные под кремлевской стеной?» – Сладков

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Российская армия не использовала все свои технические возможности в начале СВО, что стало причиной больших потерь техники и личного состава.

Об этом военкор Александр Сладков заявил в интервью Павлу Кукушкину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что в 1999 году я видел электронные карты 3D. У нас все было. И нам обещали в отделе военной топографии генштаба: это до дивизии уже. А можно было так, что группа подразделений специального назначения готовится к выходу и может смоделировать свои действия в электронным виде: пройти этим ущельем, выйти в этот отрог, применить отягощающие варианты ночью, днем, утром, в туман, в холод, в жару, когда баллистика себя по-другому ведет. Вертолетчики могут пройти путь высадки, эвакуации, поддержки огнем с воздуха. В 99-м году это было, 25 лет назад. Где это было в 2022 году?! Ответа нет. Расстрелянные люди должны под красной нашей стеной кремлевской валяться, ответственные за это», – сказал Сладков.

По его словам, проблемы были также со связью. При этом военкор отметил, что «невозможно армию без войны подготовить к войне».