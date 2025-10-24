Сложились объективные исторические обстоятельства, которые делают необходимой чистку российских элит от сторонников партии «похабного мира».

Об этом на канале «Друзья майора Селиванова» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он не прогнул Россию на заморозку и послал к чёртовой матери встречу в Будапеште, ввёл жёсткие санкции и фактически дал отмашку на то, чтобы Европа била дальнобойными ракетами по нашим городам. Какая разница, что на нас полетит – «Томагавк» или более современный «Таурус». Главное, что полетит…

И теперь они вбросили новый тезис, что Трамп же оставил открытую дверь, сказал, что я сниму эти санкции при первой возможности, то есть если Путин пойдёт на заморозку, значит, он снимет. И вот уже пошла новая волна – вместо «Вставай, страна огромная» у нас теперь надо бегать за Трампом, поцеловать его в задницу, и тогда он, может быть, снимет санкции», – сказал Фролов.