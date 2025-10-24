Фролов: «Трамп совершил каминг-аут! Самое время зачищать элиты и побеждать»
Сложились объективные исторические обстоятельства, которые делают необходимой чистку российских элит от сторонников партии «похабного мира».
Об этом на канале «Друзья майора Селиванова» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Он не прогнул Россию на заморозку и послал к чёртовой матери встречу в Будапеште, ввёл жёсткие санкции и фактически дал отмашку на то, чтобы Европа била дальнобойными ракетами по нашим городам. Какая разница, что на нас полетит – «Томагавк» или более современный «Таурус». Главное, что полетит…
И теперь они вбросили новый тезис, что Трамп же оставил открытую дверь, сказал, что я сниму эти санкции при первой возможности, то есть если Путин пойдёт на заморозку, значит, он снимет. И вот уже пошла новая волна – вместо «Вставай, страна огромная» у нас теперь надо бегать за Трампом, поцеловать его в задницу, и тогда он, может быть, снимет санкции», – сказал Фролов.
«Для того, чтобы упредить эскалацию похабномирных настроений, смущения народа, что они, естественно, будут делать, всю эту демагогию о том, что война слишком долго, народ устал и проч., государство знает, что делать. Чистки. Партия «похабного мира» в дерьме.
Трамп фактически сделал каминг-аут, всё ясно и понятно. И партия «похабного мира» показала свою некомпетентность. Они дезинформировали высшее политическое руководство – и должны понести ответственность за измену Родине», – требовал эксперт.
По его словам, сейчас сложился «исторический момент».
«Когда для того, чтобы победить, Россия имеет все основания, руки действительно развязаны, мы должны побеждать, брать Одессу и Киев. И чистить элиту… Сложились объективные исторические обстоятельства, которые делают чистку элит необходимой. Иначе эта элита, которая даже сейчас предлагает бегать за Трампом, представляет серьёзнейшую угрозу для Владимира Путина», – призвал Фролов.
