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Американские истребители Ф-16 станут дороже для стран ЕС, потому что европейские запчасти для них будут облагаться новыми торговыми пошлинами.

Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ф-35 это не только американская программа, это международная программа. И мы все в ней участвуем. Мы будем покупать больше Ф-35, но мы попросим производить их в Италии. Нам также нужно больше экономической отдачи от Европы. Я думаю, что администрация это поймет, потому что это та же логика, только наоборот. Когда вы боретесь за рабочие места, вы вкладываете больше средств в оборону. Мы будем бороться за наши рабочие места, потому что мы значительно увеличиваем наш бюджет. Это нормально. Америка на первом месте, но и Европа тоже», – сказал Франкен.

При этом он раскритиковал попытку ЕС создать свои истребители, разработка которых обойдется в 40-50 млрд евро. Поэтому Бельгия собирается закупить 350 Ф-16.