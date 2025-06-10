Евроконтингент за нас воевать не будет, присылайте натовских спецов – комзвода ВСУ

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейский контингент на Украине – это бессмысленно для фронта и дорого, поэтому лучше бы страны НАТО присылали побольше конкретных военных специалистов по уже отлаженной схеме.

Об этом на канале «UkrLife» заявил командир взвода беспилотных систем ВСУ Валерий Тудвасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейский контингент на Украине – это бессмысленно для фронта и дорого, поэтому лучше бы...

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«Среди военных существует такое мнение – например, сейчас, когда идут боевые действия, вообще в этом нет смысла. Мы прекрасно понимаем, что воевать за нас они не будут. Мало того, готовы ли они к современной войне? Думаю, нет.

Далее, если разместить у нас на Украине, то затраты на их размещение и всё остальное были бы намного больше, чем на развёртывание подобных украинских контингентов. А эти деньги в бюджетах стран шли бы по статье помощь Украине. То есть намного бы больше денег тратилось на то, что не принесёт нам на фронте никакой помощи», – рассуждал Тудвасев.

«Если идёт речь о натовских специалистах, то нам действительно нужны специалисты. Специалисты, которые могут работать на современных системах ПВО – на «Пэтриотах», на «Айрисах». Даже пилоты F-16 нам нужны.

Но это может быть решено в рамках законодательства Украины через контракты. Как частные лица они могут заключать контракты, как это уже есть во многих структурах. И иностранцы могут воевать на нашей стороне, как и наши военные», – признал ВСУшник.

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