Европейский контингент на Украине – это бессмысленно для фронта и дорого, поэтому лучше бы страны НАТО присылали побольше конкретных военных специалистов по уже отлаженной схеме.

Об этом на канале «UkrLife» заявил командир взвода беспилотных систем ВСУ Валерий Тудвасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди военных существует такое мнение – например, сейчас, когда идут боевые действия, вообще в этом нет смысла. Мы прекрасно понимаем, что воевать за нас они не будут. Мало того, готовы ли они к современной войне? Думаю, нет. Далее, если разместить у нас на Украине, то затраты на их размещение и всё остальное были бы намного больше, чем на развёртывание подобных украинских контингентов. А эти деньги в бюджетах стран шли бы по статье помощь Украине. То есть намного бы больше денег тратилось на то, что не принесёт нам на фронте никакой помощи», – рассуждал Тудвасев.