«Это только первые ласточки» – полковник ВСУ о российских прорывах
ВСУ сильно не хватает людей, поэтому прорывы российский армии на разных участках будут продолжаться.
Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чего ждать ближайшие полгода-год?», – спросил ведущий.
«Прорыв в направлении Доброполья – это только первая ласточка. Таких прорывов может быть намного больше.
Людей на фронте становится с каждым днём всё меньше и меньше. И просто физически закрыть весь тысячекилометровый фронт невозможно», – сказал Козел.
«Очень много случаев, когда даже операторы БПЛА принимают бой. Даже те, которые «крылья» [дальнобойные дроны – прим] запускают. Даже на них выходят группы противника.
Противник просачивается, где только может. И где получается, он пытается закрепить успех. Мы работаем как пожарная команда», – добавил укро-полковник.
