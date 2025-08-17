«Это только первые ласточки» – полковник ВСУ о российских прорывах

Вадим Москаленко.  
17.08.2025 18:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 783
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ сильно не хватает людей, поэтому прорывы российский армии на разных участках будут продолжаться.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ сильно не хватает людей, поэтому прорывы российский армии на разных участках будут продолжаться....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чего ждать ближайшие полгода-год?», – спросил ведущий.

«Прорыв в направлении Доброполья – это только первая ласточка. Таких прорывов может быть намного больше.

Людей на фронте становится с каждым днём всё меньше и меньше. И просто физически закрыть весь тысячекилометровый фронт невозможно», – сказал Козел.

«Очень много случаев, когда даже операторы БПЛА принимают бой. Даже те, которые «крылья» [дальнобойные дроны – прим] запускают. Даже на них выходят группы противника.

Противник просачивается, где только может. И где получается, он пытается закрепить успех. Мы работаем как пожарная команда», – добавил укро-полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить