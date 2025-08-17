«Это только первые ласточки» – полковник ВСУ о российских прорывах

ВСУ сильно не хватает людей, поэтому прорывы российский армии на разных участках будут продолжаться.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прорыв в направлении Доброполья – это только первая ласточка. Таких прорывов может быть намного больше.

Людей на фронте становится с каждым днём всё меньше и меньше. И просто физически закрыть весь тысячекилометровый фронт невозможно», – сказал Козел.